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Бедард забил 70-й гол в сезоне. Он первый игрок в WHL с сезона-1995/96, набравший 140 очков в регулярке

Коннор Бедард забросил 70-ю шайбу в сезоне Западной хоккейной лиги. 17-летний нападающий «Реджайны» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата WHL против «Саскатуна» (4:2).

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