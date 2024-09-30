Удар «Ланцета» по пехоте ВСУ у Волчанска попал на видео

Удар «Ланцета»: кадры поражения барражирующим боеприпасом группы пехоты ВСУ в районе населённого пункта Волчанск в Харьковской области Министерство обороны показало видео удара «Ланцета» по группе украинской пехоты, которая была обнаружена у Волчанска в Харьковской области.