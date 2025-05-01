Начальник Крымского ЛУ МВД России на транспорте посетил ветерана Великой Отечественной войны

В рамках Всероссийской акции «В гости к ветерану», приуроченной к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в целях сохранения исторической памяти о героях войны и межнациональной дружбы, а также поддержки ветеранов, начальник Крымского линейного управления МВД России на транспорте полковник полиции Марат Юсупов совместно с председателем Совета ветеранов Мехманом Мамедовым посетил ветерана Великой Отечественной войны Нину Владимировну Потехину.