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Представлена умная лампочка Xiaomi дешевле 5 долларов

Представлена умная лампочка Xiaomi дешевле 5 долларов

Новая Mijia LED Bulb Bluetooth Mesh Edition получила регулировку яркости и температуры света от 2700 до 6500 К, а подключается к телефону напрямую Xiaomi представила новую умную лампочку Mijia LED Bulb Bluetooth Mesh Edition.

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