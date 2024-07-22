Россияне жалуются на зуд после купания

Россияне во множестве начали жаловаться на заболевание, известное как «зуд купальщика». Этот недуг связан с заражением личинками церкарий — гельминтами, которые в основном обитают в водоемах, населенных водоплавающими птицами.
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