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Во Владивостоке открылась выставка трофейной техники НАТО из Курской области

Во Владивостоке открылась выставка трофейной техники НАТО из Курской области

Во Владивостоке открылась выставка трофейной техники, захваченной русскими морпехами в Курской области.

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