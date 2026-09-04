Никита Михалков примет участие в форуме культур в Санкт-Петербурге

Народный артист РСФСР Никита Михалков, приглашенный на XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур с 24 по 26 сентября, намерен обсудить значение "Бриллиантовой бабочки" и роль Евразийской академии кинематографических искусств.
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