Аргументы недели

98 525 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Петров
    Майя Санду,, на посту президента страны надо думать головой, а не половыми органами. От кого ты собралась защищаться?...Президент Молдави...
  • Олег Щепанов
    Опять прокол России...Если российские ВС в СВО не возьмут Николаев и Одессу и не выйдут к Приднестровью, то это будет...Президент Молдави...
  • Андрей Бодибилдер
    Хочет Молдавию отдать Румынии на расстерзаниеПрезидент Молдави...

Перевозчик «ХабАвиа» вошел в единую дальневосточную авиакомпанию

Перевозчик «ХабАвиа» вошел в единую дальневосточную авиакомпанию

Авиакомпания "Хабаровские авиалинии" 19 января вошла в состав единой дальневосточной авиакомпании. Акционерное соглашение подписано правительством региона и АО «Аврора-Финанс».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх