Зачем Путин позвал бизнес США на новые территории России

Политнавигатор Россия пытается заманить американский капитал на новые территории России, чтобы тем самым добиться их международного признания.
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