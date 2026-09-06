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Иран ударил баллистическими ракетами по двум кораблям США

Иран ударил баллистическими ракетами по двум кораблям США

Zuma\TASS Корпус стражей Исламской революции (КСИР) применил баллистические ракеты для удара по авианосцу и эсминцу Вооруженных сил США.

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