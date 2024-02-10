Затулин назвал основной причиной отставки Залужного популярность среди украинцев

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отправил Валерия Залужного в отставку с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) из-за его популярности среди населения.