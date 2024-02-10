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Затулин назвал основной причиной отставки Залужного популярность среди украинцев

Затулин назвал основной причиной отставки Залужного популярность среди украинцев

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отправил Валерия Залужного в отставку с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) из-за его популярности среди населения.

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