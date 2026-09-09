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Царьград

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Миронов предложил использовать маткапитал для покупки автомобилей

Миронов предложил использовать маткапитал для покупки автомобилей

Сергей Миронов из "Справедливой России" предложил разрешить использовать материнский капитал на покупку отечественных автомобилей.

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