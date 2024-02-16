Загитова может заменить Валиеву в роли почетного гостя «Игр будущего» в Казани («Спорт-Экспресс»)

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, оргкомитет «Игр будущего» планировал пригласить Валиеву в качестве почетного гостя для продвижения соревнований и во время церемонии открытия.
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