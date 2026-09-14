15 Best TV Shows Like Netflix's One Day

If you're a fan of the Netflix series "One Day," you'll love these 15 TV shows that explore romance, friendship, and tug at the heartstrings.
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