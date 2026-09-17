Эксперт Лялина: имбирь может снижать мышечную боль при регулярном приёме

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с RT рассказала, что имбирь содержит гингеролы, шогаолы и зингиберен, а также эфирные масла, витамины (B, C), минералы (калий, магний), антиоксиданты и клетчатку.
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