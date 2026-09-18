Гульсирень Хайдарова выиграла седьмой iPhone 17 на выборах в Татарстане

Седьмой IPhone 17 выиграла Гульсирень Хайдарова. Розыгрыш в рамках фотоконкурса «Всей семьей на выборы!» проводится среди тех, кто проголосовал сегодня – это уже 14 782 человека.
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