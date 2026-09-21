В Свердловской области ДТП с электровелосипедами выросли на 59%

В Свердловской области с января по сентябрь произошла 101 авария с участием электровелосипедов, что на 59% больше, чем за тот же период 2025 года, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
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