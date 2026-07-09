Выпускной сына и семейный праздник: Наташа Королева собрала близких в путешествие

Певица Наташа Королева решила отметить День семьи, любви и верности в кругу самых близких. Артистка устроила совместную поездку, собрав вместе мужа Сергея Глушко (Тарзана), сына Архипа с его супругой Мелиссой и свою маму Людмилу Порывай.