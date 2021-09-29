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Сбер и En+ Group обеспечили выпуск и поставку "зелёных" сертификатов к ДЭФ

Сбер и En+ Group обеспечили выпуск и поставку "зелёных" сертификатов к ДЭФ

Сбер совместно с En+Group обеспечил выпуск и поставку сертификатов возобновляемой энергии I-REC. Их количество полностью покроет объём потребления электроэнергии в рамках XXV Дальневосточного энергетического форума "Нефть и газ Сахалина" (6+), который состоится 28–30 сентября 2021 года.

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