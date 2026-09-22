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Журнал о бизнесе и инвестициях

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В мэрии Москвы назвали число граждан с теневыми доходами от сдачи жилья и транспорта

В мэрии Москвы назвали число граждан с теневыми доходами от сдачи жилья и транспорта

В Москве насчитывается около 154 000 трудоспособных граждан, которые живут на теневые доходы от сдачи в аренду недвижимости и транспорта, сообщила РБК замруководителя департамента экономический политики и развития столицы Мурченко.

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