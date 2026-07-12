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Царьград

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CENTCOM атаковал более 300 целей в Иране на этой неделе

CENTCOM атаковал более 300 целей в Иране на этой неделе

Центральное командование ВС США сообщило о более 300 ударах по иранским целям на этой неделе. Операция проведена по приказу верховного главнокомандующего для снижения угрозы нападений на коммерческие суда.

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