CENTCOM атаковал более 300 целей в Иране на этой неделе

Центральное командование ВС США сообщило о более 300 ударах по иранским целям на этой неделе. Операция проведена по приказу верховного главнокомандующего для снижения угрозы нападений на коммерческие суда.
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