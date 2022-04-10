Что изменилось на платформе электронных аукционов “E-auksion”?

По информации Агентства по управлению государственными активами, с 1 сентября 2021 года в порядок проведения электронных онлайн-аукционов на электронной торговой площадке “E-auksion” вносятся следующие изменения: - Участникам, в том числе иностранным гражданам, со стороны ГУП «Центр электронных онлайн-аукционов» Агентства по управлению государственными активами будет бесплатно дистанционно предоставлен сертификат ключа электронной цифровой подписи для участия в аукционе; - отменяется комиссия, уплачиваемая физическими и юридическими лицами за вынесение объектов на аукцион; - Объявление об аукционе будет опубликовано за 30 дней до даты проведения аукциона; - с момента объявления аукциона до окончания процесса аукциона участники имеют право подать собственное ценовое предложение, не связанное с этапом аукциона по покупке объекта; - при стоимости проданного объекта до пяти тысяч раз больше базовой расчетной величины возможна оплата в течение 10 рабочих дней, при стоимости равной или более пяти тысяч раз - в течение 15 рабочих дней.