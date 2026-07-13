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12 лет одиночества и тайный роман: какую личную драму скрывала Валентина Толкунова

12 лет одиночества и тайный роман: какую личную драму скрывала Валентина Толкунова

Валентина Толкунова казалась миллионам советских слушателей воплощением гармонии и семейного тепла. Её песни о любви, верности и простом человеческом счастье звучали на радио и телевидении, заставляя всю страну верить каждому слову артистки.

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