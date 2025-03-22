Политологи Андрей Мартьянов и Ирина Алкснис: «Новая Ялта» на горизонте: Кому мешают договориться Москва и Вашингтон?

Трамп стал главной мишенью российской дипломатии? Кому выгоден мораторий на удары, если Киев его уже нарушил? Приближается ли мир к «новой Ялте» вопреки сопротивлению Запада? В эфире «EUROMORE» и на канале «» на вопросы зрителей и читателей ответили военный политический аналитик из США Андрей Мартьянов и политолог из Москвы Ирина Алкснис.
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