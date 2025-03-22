Политологи Андрей Мартьянов и Ирина Алкснис: «Новая Ялта» на горизонте: Кому мешают договориться Москва и Вашингтон?

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EUROMORE

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Комментарии
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Leonid PlиGin
Я так и не понял, кому Москва и Вашингтон мешают договориться?
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15 час.
Рауф Растов
Ответ на этот вопрос, видимо, в последнем абзаце статьи. Однако Вы правильно подметили его неудачную формулировку. Может было бы лучше изложить его в такой редакции: &quot;Кто и почему не созрел для диалога кроме Москвы и Вашингтона?&quot;
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11 час.
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