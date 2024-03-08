КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ СИГНАЛ ДЛЯ УДАРА ПО ФИНЛЯНДИИ ПОЛУЧЕН: ХЕЛЬСИНКИ РАЗРЕШИЛИ БОМБИТЬ РОССИЮ Финляндия не стала ограничивать Украину в использовании оружия, которое Киев получил от Хельсинки: ВСУ могут бить ими по всей территории России.