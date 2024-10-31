Молчание – золото: за какие правонарушения релокантам будет грозить арест имущества

В Госдуму внесен законопроект об обеспечительном аресте имущества россиян, совершивших за пределами нашей страны административное правонарушение, которое правоохранители и суд сочтут «направленным против интересов РФ».
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