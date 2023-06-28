Павлюченко о Дзюбе в новом сезоне: «Будет забивать, куда он денется. У него сил еще полно, все зависит от подготовки»

В прошлом сезоне Мир РПЛ 34-летний нападающий сыграл за «Локомотив» в 11 матчах и забил 8 мячей. «Конечно, Дзюбе хватит сил, чтобы еще забивать голы.
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