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Павлюченко о Дзюбе в новом сезоне: «Будет забивать, куда он денется. У него сил еще полно, все зависит от подготовки»

В прошлом сезоне Мир РПЛ 34-летний нападающий сыграл за «Локомотив» в 11 матчах и забил 8 мячей. «Конечно, Дзюбе хватит сил, чтобы еще забивать голы.

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