Семьи с одним ребенком предложили освободить от НДФЛ при продаже жилья

Сегодня налоговая льгота доступна при продаже домов и квартир только родителям или усыновителям двух и более детей Освобождение от налога на доходы физических лиц при продаже жилья предложили распространить на семьи с одним ребенком.
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