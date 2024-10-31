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Семьи с одним ребенком предложили освободить от НДФЛ при продаже жилья

Семьи с одним ребенком предложили освободить от НДФЛ при продаже жилья

Сегодня налоговая льгота доступна при продаже домов и квартир только родителям или усыновителям двух и более детей Освобождение от налога на доходы физических лиц при продаже жилья предложили распространить на семьи с одним ребенком.

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