В Тарусе открыли мемориал героям СВО

2 ноября в Тарусе у стелы на берегу Оки открыли мемориал в честь погибших бойцов СВО. Как рассказал глава Тарусского района Михаил Голубев, аллею славы Защитников Отечества продолжили мемориалом героям специальной военной операции.
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