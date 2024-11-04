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В Тарусе открыли мемориал героям СВО

В Тарусе открыли мемориал героям СВО

2 ноября в Тарусе у стелы на берегу Оки открыли мемориал в честь погибших бойцов СВО. Как рассказал глава Тарусского района Михаил Голубев, аллею славы Защитников Отечества продолжили мемориалом героям специальной военной операции.

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