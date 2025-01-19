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Политика как она есть

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Лавров: администрация Байдена нанесла огромный ущерб отношениям РФ и США

Лавров: администрация Байдена нанесла огромный ущерб отношениям РФ и США

Администрация президента США Джо Байдена нанесла огромный ущерб российско-американским отношениям. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, который разместил соответствующую запись в Telegram-канале.

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