Лавров: администрация Байдена нанесла огромный ущерб отношениям РФ и США

Администрация президента США Джо Байдена нанесла огромный ущерб российско-американским отношениям. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, который разместил соответствующую запись в Telegram-канале.
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