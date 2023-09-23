Мужчина собирал в лесу бревна, а потом стал строить дом-гнездо. Сначала друзья смеялись, но вскоре захотели такие же

TRENDYMENНедвижимостьПодписатьсяМужчина собирал в лесу бревна, а потом стал строить дом-гнездо. Сначала друзья смеялись, но вскоре захотели такие жеВ течение нескольких лет Майк Майерс собирал старые доски, бревна и другой строительный мусор, чтобы воплотить свою мечту.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЭлеонора КоганИ очень уютно и красиво получилось!!!Ответить15 час.YYYYYYY XXXXXXXу нас низзя, земли нет, оштрафують или посодють...Ответить9 час.KarmadonУ нас можно все. Были бы деньги.Ответить3 час.
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