TRENDYMEN

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    У нас можно все. Были бы деньги.Мужчина собирал в...

Мужчина собирал в лесу бревна, а потом стал строить дом-гнездо. Сначала друзья смеялись, но вскоре захотели такие же

Мужчина собирал в лесу бревна, а потом стал строить дом-гнездо. Сначала друзья смеялись, но вскоре захотели такие же

В течение нескольких лет Майк Майерс собирал старые доски, бревна и другой строительный мусор, чтобы воплотить свою мечту.

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Комментарии
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Элеонора Коган
И очень уютно и красиво получилось!!!
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15 час.
YYYYYYY XXXXXXX
у нас низзя, земли нет, оштрафують или посодють...
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9 час.
Karmadon
У нас можно все. Были бы деньги.
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3 час.

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