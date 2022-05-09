БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Экстренное оснащение бронированной техники, участвующей в спецоперации, средствами дополнительной защиты

Экстренное оснащение бронированной техники, участвующей в спецоперации, средствами дополнительной защиты

…страна оказалась не готова к тому, чтобы в полную силу встретить нашествие нацистской Германии… Врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой… Те, кто претендуют на мировое господство… объявляют нас, Россию, своим врагом.

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