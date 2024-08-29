«Мне грустно, мне больно, я скучаю», — Машкова сдалась и призналась, что не может без России

Мария Машкова прослыла в интернете как человек с весьма противоречивой позицией. Девушка, которая однажды резко отвернулась от родного дома и прервала в одночасье общение с родственниками, порой дает небольшие комментарии о доме и больше не скрывает, что испытывает грусть и одиночество.