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Китай

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Китай на пути к достижению основных целей социально-экономического развития на 2023 год

Пекин, 19 декабря /Синьхуа/ -- Китай находится на пути к достижению основных целей социально-экономического развития на 2023 год, заявил во вторник официальный представитель Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Ли Чао.

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