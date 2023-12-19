Китай на пути к достижению основных целей социально-экономического развития на 2023 год

Пекин, 19 декабря /Синьхуа/ -- Китай находится на пути к достижению основных целей социально-экономического развития на 2023 год, заявил во вторник официальный представитель Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Ли Чао.
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