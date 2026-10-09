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Живая Кубань

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Что сейчас на месте горящего танкера у побережья Сочи? О ситуации в акватории рассказали в Минтрансе

Что сейчас на месте горящего танкера у побережья Сочи? О ситуации в акватории рассказали в Минтрансе

Что сейчас на месте горящего танкера у побережья Сочи? О ситуации в акватории рассказали в МинтрансеТанкер Aframax Rio, ставший целью украинских БЭКов в Черном море, перемещен в безопасное место.

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