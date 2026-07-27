Депутаты Союзного государства признали геноцидом действия нацистов в годы Великой Отечественной войны

Парламентское собрание Союза Белоруссии и России приняло заявление, в котором признало злодеяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении населения СССР в годы Великой Отечественной войны геноцидом советского народа.
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