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Царьград

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ВСУ обстреляли ДНР 23 раза за сутки: 1 погибший, 2 раненых

ВСУ обстреляли ДНР 23 раза за сутки: 1 погибший, 2 раненых

ВСУ нанесли 23 удара по Донецкой Народной Республике, выпустив 44 боеприпаса. По данным управления ДНР, погиб один мирный житель, двое ранены.

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