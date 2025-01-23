МОСКВА, 23 января, ФедералПресс. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский создал на Украине «самый страшный режим» со времен Второй мировой войны.
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