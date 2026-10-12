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В России дважды за 2027 год проиндексируют страховые пенсии

В России дважды за 2027 год проиндексируют страховые пенсии.Первая индексация с 1 февраля — на 6,8%, вторая — 1 апреля, на 3,3%.

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