В России дважды за 2027 год проиндексируют страховые пенсии.Первая индексация с 1 февраля — на 6,8%, вторая — 1 апреля, на 3,3%.
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