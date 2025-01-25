Он будет приурочен к 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Комитет по культуре Санкт-Петербурга сообщает, что 26 января в парке «Россия – моя история» пройдет концерт образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ, приуроченный к 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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