Он будет приурочен к 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Комитет по культуре Санкт-Петербурга сообщает, что 26 января в парке «Россия – моя история» пройдет концерт образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ, приуроченный к 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.