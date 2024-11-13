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Царьград

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“Есть там один наглый дагестанец”: сын Милонова подрался с одноклассникиом и попал в больницу

“Есть там один наглый дагестанец”: сын Милонова подрался с одноклассникиом и попал в больницу

12-летний сын депутата Виталия Милонова попал в больницу после драки с одноклассником.12-летний сын депутата Виталия Милонова подрался с одноклассником в школе в Петергофе накануне днём.

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