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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле с 21 июня перекроют движение по улице Новороссийской

В Барнауле с 21 июня перекроют движение по улице Новороссийской

Ограничение введут из-за работ по реконструкции сетей водоснабжения на Павловском тракте В Барнауле с 21 июня перекроют движение по улице Новороссийской в районе пересечения с Павловским трактом, сообщили в мэрии.

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