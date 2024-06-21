Ограничение введут из-за работ по реконструкции сетей водоснабжения на Павловском тракте В Барнауле с 21 июня перекроют движение по улице Новороссийской в районе пересечения с Павловским трактом, сообщили в мэрии.
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