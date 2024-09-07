На популярный у российских туристов курорт обрушился супертайфун: около миллиона человек бежали

Самый сильный шторм в Азии в этом году, супертайфун Яги, обрушился на китайский Хайнань в пятницу, принеся с собой сильные штормы и проливные дожди, которые вызвали масштабные отключения электроэнергии, парализовав туристическую островную провинцию и вынудив около миллиона человек на юге страны покинуть свои дома.