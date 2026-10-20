Несколько союзников Украины из числа республиканцев США пребывают в ярости от последних внешнеполитических шагов Трампа, главным из которых является сделка с президентом Путиным об импорте российского дизельного топлива в Америку в попытке сдержать рост цен на топливо, пишет The Hill.
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