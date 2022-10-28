На трассе Владивосток-Уссурийск автомобиль насмерть сбил пешехода

ДТП со смертельным исходом произошло в Надеждинском районе Приморья — на 713 км автодороги А-370 "Уссури", сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на УМВД Приморского края.
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