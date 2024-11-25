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Украинский БПЛА «Довбуш» Т-10 стал носителем FPV-коптеров

Украинский БПЛА «Довбуш» Т-10 стал носителем FPV-коптеров

БПЛА «Довбуш» с парой коптеров под крыломОколо двух лет назад на вооружение украинских формирований начал поступать новый беспилотный летательный аппарат «Довбуш» Т-10.

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