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Царьград

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В Североуральске насильник с ножом надругался над девушкой прямо на улице

В Североуральске насильник с ножом надругался над девушкой прямо на улице

Злоумышленник подкараулил свою жертву в безлюдном месте и, приставив нож к горлу, склонил ее к близости.

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Комментарии
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ЛМ
Людмила Медведева
Что же они все пьют?озверин какой то
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15 час.

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