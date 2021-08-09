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Министр спорта Челябинской области прокомментировал выступление южноуральцев на Олимпиаде

Министр спорта Челябинской области прокомментировал выступление южноуральцев на Олимпиаде

За медали боролись 8 представителей региона. В интервью «Губернии» министр физической культуры и спорта Челябинской области Максим Соколов прокомментировал выступление южноуральцев на Олимпийских играх, которые прошли в Токио.

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