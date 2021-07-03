12 лет колонии за оскорбление президента: на Анжелику Агурбаш завели уголовное дело и объявили в розыск Оксана БуянкинаАнжелика Агурбаш сообщила о том, что подверглась преследованию белорусских властей.
Популярные статьи
- “Я была в роддоме, а он кувыркался с другой” – Роза Сябитова приоткрыла свои личные тайны
- “Видно, человеку плохо, губы сохнут от температуры – облизывает”, – видео с последнего концерта певицы Максим довело до слёз её поклонников
- “Позорная рогатка” – Волочкова вывела из себя россиян своими новыми бессмысленными шпагатами
Свежие комментарии