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12 лет колонии за оскорбление президента: на Анжелику Агурбаш завели уголовное дело и объявили в розыск

12 лет колонии за оскорбление президента: на Анжелику Агурбаш завели уголовное дело и объявили в розыск

12 лет колонии за оскорбление президента: на Анжелику Агурбаш завели уголовное дело и объявили в розыск Оксана БуянкинаАнжелика Агурбаш  сообщила о том, что подверглась преследованию белорусских властей.

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Nana Абраменко
вот дура, понесло очередную эстрадную шолупонь, видать денег нет совсем

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