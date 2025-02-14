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Тысячи подарков получили дети Архангельска благодаря доброй акции

Тысячи подарков получили дети Архангельска благодаря доброй акции

Глава города Дмитрий Морев поблагодарил активных горожан, общественников, всех тех, кто принимает участие в благотворительной акции «Подарим детям Новый год!»Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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